 

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Европе катастрофической

12.11.2020, 15:48, Новости дня

Эпидемия коронавируса в Европе «со стороны смотрится вообще, как катастрофическая ситуация», принимаются усилия, чтобы не допустить подобного в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мы смотрим каждый день динамику распространения COVID в основных европейских странах и столицах, но они давно уже побили все рекорды весеннего периода и по заболеваемости, и по смертности. И самое страшное, что рост не прекращается. Надо учиться на чужих примерах, а не на своих, чтобы не допустить развития таких событий», – сказал Собянин в эфире «России 24», передает «Интерфакс».

Он напомнил, что в этих странах вводят «полные локауты, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий».

«Будем надеяться, что обойдемся без такого рода решений и не допустим такого развития события, которое мы видим в европейских странах. Но ситуация тревожная», – отметил Собянин.

По его словам, в Москве вовремя принимают решения по частичным карантинным мероприятиям, а также развивают больничную сеть.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Apple может выпустить новый смартфон дешевле iPhone SE

16.10 / Немецкие ученые «поймали и перенесли» свет

26.06 / В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

17.08 / Путин пообещал решить вопрос строительства испытательной базы для двигателя ПД-35

20.09 / Трамп объявил Неделю малого бизнеса

25.06 / Россия использует опыт нефтяных сланцевиков США

31.08 / Маас осудил задержание немецких журналистов в Белоруссии

21.07 / Мнения: Погромы церквей как симптом ползучей революции

18.10 / Степанакерт возложил на Азербайджан ответственность за обострение на линии соприкосновения

07.07 / Главреда «Холода» Бекбулатову отпустили после допроса в ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска