Сила поливитаминов в позитивности тех, кто их принимает – исследование

12.11.2020, 15:45, Разное



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Как проводилось исследование

Чтобы оценить пользу от добавок с витаминами и минералами, ученые проанализировали данные 21 тысячи человек – цифры были собраны в 2012 году в рамках обширного опроса в США. Около 5 тысяч участников исследования принимали поливитамины регулярно.

Люди отвечали на вопросы об имевшихся у них конкретных проблемах со здоровьем. Ученые проанализировали наличие у них 10 хронических болезней (сахарного диабета, гипертонии, астмы и других), а также 19 проблем со здоровьем в течение года перед опросом. К последним относились, например, нарушения памяти, инфекции, неврологические болезни, патологии опорно-двигательного аппарата. Кроме этого у опрошенных узнали, как они лично оценивают свое здоровье.

Что показало исследование

Участники исследования, которые принимали поливитамины, в среднем на 30% лучше оценивали состояние своего здоровья, чем те, кто их не принимает. Однако когда ученые сравнили реальное здоровье людей из обеих групп, они не обнаружили никакой разницы.

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Ученые отмечают, что это исследование не позволяет сказать, действительно ли прием поливитаминов и минералов улучшает субъективную оценку собственного здоровья. Они подчеркивают, что такая оценка часто бывает ненадежной. Однако отсутствие разницы в состоянии здоровья утверждает в пользу того, что пользы от приема витаминных добавок скорее нет.

Авторы исследования предполагают, что люди, которые регулярно принимают витамины и минералы, приписывают им лечебные свойства, не доказанные наукой. Кроме того, эти участники исследования в целом могли по неизвестным причинам более позитивно относиться к состоянию своего здоровья.

Польза поливитаминов и минералов остается недоказанной

Результаты нового исследования согласуются с научными данными, полученными ранее. Например, крупные исследования показали, что прием поливитаминов не снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Их эффект на когнитивные способности тоже остается под вопросом. Так, исследование показало, что поливитамины не улучшают когнитивные способности у мужчин, но другая работа продемонстрировала, что под их действием может улучшаться способность к вспоминанию.