Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете

12.11.2020, 15:43, Разное

Протесты в Белоруссии не утихают уже три месяца. Демонстранты обвиняют власти в фальсификации итогов выборов президента и настаивают на проведении нового голосования. Также они требуют освободить всех политзаключенных и наказать силовиков, причастных к насилию над оппозиционерами.

В поддержку демонстрантов выступили многие европейские лидеры и дипломаты, среди них – президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В беседе с изданием “Европейская правда” он заявил, что в интересах Лукашенко – самому предложить способ передачи власти.

По словам дипломата, белорусы не похожи на своих соседей – украинцев. Жители республики не хотят разрывать отношения с Россией и сближаться с Европейским союзом. При этом Ишингер отметил, что многие жители республики остались недовольны тем, что Москва поддержала Александра Лукашенко.

Президенту Белоруссии следует услышать требования протестующих и запустить процесс трансфера власти как можно раньше. В таком случае Александр Лукашенко избавится от необходимости бежать из страны на российском вертолете, выразил мнение немецкий дипломат.