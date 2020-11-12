Мнение: Заманчивые перспективы

12.11.2020, 15:25, Разное

История с появлением в Азербайджане турецких военных буквально за сутки вполне ясно продемонстрировала, кто тут хозяин положения и кто диктует свои условия. Дмитрий Песков еще 10 ноября заявлял, что в тексте соглашения нет упоминания о Турции – значит, ее военных там не будет. "Желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением России", – заявил он. Но уже 11 ноября Эрдоган выступил и буквально цыкнул на партнеров, сообщив, что протокол о совместной миссии уже подписан, и действительно, вечером 11 ноября российские СМИ подтвердили его подписание, особо подчеркивая, что турецкий министр обороны сказал пару слов на русском языке. Потрепал ли он коллегу по щеке, не уточнялось.

Армения и Азербайджан перешли в категорию надзираемых, так что их субъектность стала равна нулю. В этом смысле рассуждать, кто из них победитель, а кто проигравший, нет никакого практического смысла – и побежденному, и победителю диктуют условия и размещают иностранных военных, не особо интересуясь их мнением. Причем если российское военное присутствие еще оформлено, то турки располагаются в Азербайджане, не интересуясь мнением и России. Протокол о миссии – это не разрешение Кремля, а лишь порядок взаимодействия. Туркам теперь не нужны никакие разрешения на Кавказе – теперь это их территория.

Подчеркивает новое положение дел приезд в Анкару руководителя британской МИ-6. Все вполне логично – англичане едут договариваться с победителем, их очень интересуют проекты, которые будут создаваться на Кавказе в связи с изменившейся стратегической обстановкой. Британская экономика живет за счет портфельных инвестиций в выгодные проекты, а сейчас – самое время столбить за собой именно кавказский транзитный коридор. Турки создают не только макрорегиональный газовый хаб на своей территории, теперь они будут строить транспортный коридор Центральная Азия – Европа, и англичане буквально в сутки сумели оценить будущие захватывающие перспективы. Пока в Америке неразбериха, Великобритания закрепляет за собой участки, куда будут направлены инвестиции.

Собственно, это и есть ответ – кто реальный выгодополучатель от разгрома Армении в Карабахе. Если бы Ричард Мур сейчас топтался в приемной бункера Путина, почтительно ожидая, пока уставший от побед фюрер примет просителя, трактовать это можно было иначе. Но Мур отправился в Анкару, что совершенно разумно – зачем ему проигравшийся в пух и прах Путин, потерявший Кавказ?