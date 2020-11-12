В Турции готовы обсуждать с США тему совместимости С-400 и F-35

12.11.2020, 15:17, Разное

Власти Турции оценили применение F-35 и С-400 для обеспечения безопасности государства. Так, правительство страны готово обсуждать тему совместимости американских истребителей и российских зенитно-ракетных систем.

Об этом пояснил министр обороны Турции Хулуси Акар, с его слов, республика и дальше намерена сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросе вооружений. При этом власти страны готовы обсуждать и тему одновременного применения как воздушных судов, так и комплексов противовоздушной обороны, поставленных из России.

Турция продолжит закупки С-400 российского производства, не разрывая при этом договоров на поставки истребителей F-35 из США. Стоит отметить, что американская сторона высказывает опасения насчет эффективной технической совместимости указанных моделей. Для решения проблемы Анкара ранее предлагала создать совместную рабочую группу. И сейчас эта инициатива актуальна, отмечает Хулиси Акар. Турецкая республика не просто является клиентом в программе создания самолетов F-35, но и имеет все партнерские полномочия. Поэтому, как и Вашингтон, Анкару беспокоит безопасность этой модели истребителя.

Контракт на поставку систем С-400 Турция заключила с Россией в 2017 году. Такой шаг Анкары сразу же вызвал бурю негодования в Соединенных Штатах и НАТО. Вот уже три года Вашингтон пытается вынудить турецкие власти отказаться от сотрудничества с Москвой в этом вопросе. Однако до сих пор Анкара делает попытки урегулировать и конструктивно решить проблему. После несогласия с позицией США, Турция была исключена из программы по разработке и выпуску F-35.