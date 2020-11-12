Зафиксирован первый в Германии случай заражения человека вирусом «Сеул»

12.11.2020, 15:08, Новости дня

Исследовали из немецкой клиники Charite обнаружили первый в Германии случай передачи хантавируса «Сеул» от животных к человеку.

Ученые клиники во главе с вирусологом Йоргом Хофманном и в сотрудничестве с институтом имени Фридриха Леффлера, а также с работниками местных и региональных органов здравоохранения подтвердили наличие инфекции у молодой женщины, проживающей в федеральной земле Нижняя Саксония, передает ТАСС со ссылкой на сообщение учреждения.

Хантавирус заражает мышей, крыс, полевок, он также может передаваться людям, если выделения этих млекопитающих попадают в дыхательные пути или пищеварительный тракт человека. Симптомы хантавируса схожи с симптомами гриппа или простуды, в тяжелых случаях вирус поражает легкие, может наблюдаться сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка. В 2019 году из-за него умерли несколько человек в Аргентине.

Немка заразилась вирусом «Сеул» от домашней крысы. «Изначально вирус пришел из Азии и, вероятно, был завезен в Европу дикими крысами на кораблях. Однако ранее в Германии [случаев заражения вирусом] не наблюдалось», – сказал Хоффман.

У пациентки зафиксировали острую почечную недостаточность, ее госпитализировали и положили в отделение интенсивной терапии.

«Обе вирусные последовательности – пациентки и крысы – были идентичны. Это подтверждает, что болезнь передалась человеку от животного, что означает зооноз (инфекционное заболевание, передающееся от позвоночных животных человеку – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Хофманн.

Он добавил, что факт обнаружения вируса у домашней крысы свидетельствует о том, что заболевание можно завезти в страну во время торговли этими животными.

В июне в Томской области зафиксировали редкий и малоизученный хантавирус Аltai. Переносчиком вируса оказалась бурозубка, один из видов землероек.