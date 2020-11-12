 

Магазинам и фудкортам Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

12.11.2020, 15:08, Новости дня

Власти Москвы рекомендовали магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания подключиться к системе QR-кодов, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

По его словам, мера носит только рекомендательных характер и никаких штрафных санкций не предусмотрено.

Ранее департамент культуры рекомендовал музеям, библиотекам, зоопаркам, кинотеатрам и другим учреждениям культуры в Москве ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей и их информировании о возможном контакте с заболевшим.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Выборы в Беларуси: взгляд из Киева 

08.11 / Белковский: Трамп обязан был потерпеть поражение

11.08 / Ученые НАСА нашли соленую воду под поверхностью карликовой планеты Церера

04.11 / Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

25.10 / В Черкассах всеукраинский опрос проводили члены избиркома – Комитет избирателей

24.07 / Американец разделил с другом выигрыш в лотерею в 22 млн долларов

05.10 / Пожары в Луганской области. Спасатели потушили большую часть очагов возгораний

15.09 / Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

29.09 / Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

27.07 / В РФ введена уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска