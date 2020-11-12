Учёные выяснили, как кофе влияет на вес человека

12.11.2020, 14:53, Разное

Зарубежные учёные выяснили, как кофе влияет на вес человека. Оказалось, что частое употребление ароматного напитка может привести к набору лишних килограммов.

Исследователи отмечают, что привычка пить кофе натощак чревата проблемами со здоровьем, а чрезмерное употребление этого бодрящего напитка может привести к ожирению и другим негативным последствиям. Кофеин воздействует на гормоны, концентрируя содержание кортизола – гормона стресса, который вырабатывается надпочечниками. В умеренных количествах он необходим организму, так как способен регулировать уровень глюкозы в крови, способствует нормальной работе мозга, а ещё стабилизирует артериальное давление и поддерживает нервную систему.

Обратная ситуация происходит, если уровень кортизола зашкаливает: снижается иммунитет, появляются жировые отложения на животе, человек становится нервным и беспокойным. То есть чрезмерное употребление кофеина может вызвать заболевания органов дыхания, ЖКТ, а также болезни сердца и сосудов.

Медики рекомендуют натощак пить тёплую воду, это поможет организму проснуться и улучшит метаболизм. Что касается кофе, то употреблять его можно в умеренных количествах, тогда бодрящий напиток поможет улучшить настроение и повысить работоспособность.