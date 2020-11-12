Алибасов обжаловал решение суда по квартире, подаренной ему Федосеевой-Шукшиной

12.11.2020, 14:53, Разное

Бари Алибасов принял решение обжаловать решение суда по квартире, которую он получил в подарок от супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. 73-летний продюсер подал апелляцию, так как не хочет возвращать недвижимость.

По словам Вадима Горжанкина, который является PR-директором продюсера, Бари Алибасов не согласен с вердиктом, который вынес суд. Продюсеру «На-На» не нравится тот факт, что «его пытаются выставить мошенником». Бари Каримович заявил, что его супруга находилась в здравом уме, когда подписывала документа дарения на квартиру. Вернуть недвижимость Федосеева-Шукшина, вероятнее всего, решила под давлением родственников. Поэтому Алибасов намерен бороться за этот подарок до конца.

Как отметила Ольга Митрофанова, которая представляет интересы продюсера в суде, «решение противоречит не только здравой логике, но и закону». Адвокат после ознакомления с материалами дела знаменитостей настаивает, что судья руководствовался субъективным мнением.