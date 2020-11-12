Никол Пашинян: Отказавшись подписать заявление по Карабаху армия оказалась бы в окружении

12.11.2020, 14:53, Разное

Никол Пашинян в обращении к народу Армении прокомментировал подписание заявление по Карабаху. Премьер-министр страны заверил, что при отказе от данного соглашения армия оказалась бы в окружении.

Накануне Армения и Азербайджан при участии Российской Федерации подписали трехстороннее заявление по Карабаху. Этот документ позволил завершить военные действия, которые продолжались более месяца. 27 сентября армии Баку и Еревана начали вооруженное противостояние, которое продолжило конфликт, начатый еще в конце 1980-х годов.

Согласно трехстороннему заявлению, безопасность в регионе обеспечат подразделения миротворцев из России. При этом стоит учесть, что подобное решение не дает возможность окончательно урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Актом, подписанным Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным, удалось сохранить безопасную наземную связь между Ереваном и Степанакертом. Об этом глава армянского Кабинета министров пояснил в рамках обращения к нации.

Несмотря на то, что достигнутое соглашение и заявление по нему подверглись критике о стороны оппозиции и граждан страны, такая договоренность была необходима для достижения мира в Карабахе. Если бы Пашинян, как представитель Армении, отказался поставить свою подпись под документом, армия оказалась бы не только под огнем противника, но и в окружении. Стабильность в государстве премьер-министр назвал приоритетной целью его правительства.