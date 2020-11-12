Ашер впервые показал новорожденную дочь

12.11.2020, 14:50, Разное

Известный музыкант, автор хита Yeah! и лауреат восьми премий “Грэмми” Ашер стал многодетным отцом в начале октября: его возлюбленная Дженн Гойкочеа родила ему дочь Соверен Бо Реймонд. Вчера артист стал гостем нового выпуска шоу Эллен Дедженерес, во время которого не только рассказал о малышке, но и показал ее первую фотографию.

– Она похожа на маленькую фарфоровую куклу. Она даже не выглядит настоящей, – отметила Эллен.

– Ты можешь верить в это до того момента, как придется менять подгузник, – пошутил в ответ Ашер.

Ашер также отметил, что дочь родилась раньше срока:

Она должна была стать Скорпионом, но решила, что у нее другие планы. Теперь она Весы. Забавно еще то, что пуповина была обмотана вокруг ее запястья. И она как бы тянулась за эту штуку со словами: “Вытащите меня отсюда, пришло время!”

Напомним, впервые о романе 41-летнего Ашера и 36-летней Дженн заговорили в октябре 2019 года, когда пару заметили вместе на бэкстейдже мероприятия Hollywood Bowl. Дженн не чужд мир музыки: она работает музыкальным продюсером и, скорее всего, как раз благодаря своей профессии познакомилась с певцом.

Ашер и Дженн на шоу Balmain, февраль 2020 года

До этого Ашер Рэймонд состоял в браке с 51-летним менеджером Грейс Мигель. Они начали встречаться в 2008 году, сразу же после расставания Ашера с его первой женой Тамекой Фостер, однако поженились лишь в 2015-м, а в 2018-м уже объявили о своем расставании.

Подумав, мы с Грейс решили расстаться, отныне мы больше не пара. Мы по-прежнему остаемся очень близкими людьми, друзьями, которые будут продолжать поддерживать друг друга в разные периоды жизни. Мы продолжаем любить друг друга и двигаться дальше, – говорилось тогда в официальном заявлении.

От Тамеки Ашер воспитывает двоих сыновей – 11-летнего Нэвийда и 12-летнего Ашера.

Ашер и Грейс Мигель

Тамека Фостер с детьми от брака с Ашером – Ашером-младшим и Навидом, 2016 год