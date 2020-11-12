 

Рокерша и кокетка: Ирина Шейк и ее дочь Лея представили контрастные образы на прогулке в Нью-Йорке

12.11.2020, 14:50, Разное

Ирина Шейк уже давно доказала: она – настоящая королева стритстайл-подиума. Особенно, когда модель появляется на улицах Нью-Йорка вместе с дочкой Леей, которая сама выбирает образы и, зачастую, они контрастируют с fashion-настроением мамы. Так случилось и вчера, когда Ирина представила рокерский образ, а Лея предпочла “мультяшный”.

Ирина Шейк и ЛеяШейк надела кожаный тренч, особенно актуальный в этом сезоне, дополнив его черным корсетом и высокими ботинками в тон. Контрастировали с образом синие джинсы, но и на них присутствовал элемент рокерского стиля – черные кресты. В отличие от мамы, Лея предпочла светлые тона, а именно – лосины с изображением кошек, “сумку-кошку” и голубую резинку для волос в качестве аксессуара.

Как ни странно, одежда никогда не играла большую роль в моей жизни. В подростковом возрасте я просто не могла себе ничего позволить. Я до сих пор хорошо помню свою первую пару джинсов. Я купила ее в 19 лет, когда уже работала моделью в Париже. В России говорят, что человека создает не одежда, и что нельзя судить о книге по обложке, ведь твоя суть гораздо важнее, чем то, что ты надеваешь,

– сказала в недавнем интервью Шейк, которое она дала немецкому Vogue.

Ирина Шейк и Лея



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