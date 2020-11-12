 

Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального

12.11.2020, 14:48, Новости дня

Поведение ФРГ в ситуации вокруг блогера Алексея Навального неприемлемо, у Москвы есть вопросы к Берлину по этой ситуации, действия Германии не соответствуют международным обязательствам, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил на онлайн пресс-конференции, что в ситуации с Навальным «действительно есть почва для серьезного непонимания» и «есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми и не соответствующими международным обязательствам», передает РИА «Новости».

Ранее министр заявил, что Москва ввела санкции против Евросоюза в связи с делом Навального.

Напомним, Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального».

При этом Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза блогера в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было.

Также в Москве подчеркивали, что в РФ нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».



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