 

В Подмосковье запустили производство лекарств от редких болезней

12.11.2020, 14:43, Разное

В Подмосковном поселке Оболенск, который входит в городской округ Серпухов, запустят производство лекарств от редких болезней. Препараты будут изготавливать на заводе “Алиум”,

В частности, предприятие будет выпускать лекарственные средства, использующиеся при лечении болезни Паркинсона и подагры, а также от ревматоидного и псориатического артрита. В общей сложности, завод будет выпускать 25 различных лекарств, четыре из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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