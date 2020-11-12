В Одессе планировали фальсификацию второго тура выборов мэра в пользу Скорика

12.11.2020, 14:40, Новости дня

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которую планировали использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов мэра Одессы. Об этом сообщила 11 ноября пресс-служба СБУ.

Оперативники провели обыск в офисном помещении в Одессе, которое использовалось как “общественная приемная” одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.

Правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).

В СБУ не назвали имени политика, в чьем офисе проводили обыск, но “Оппозиционная платформа – За жизнь” на своем сайте заявила, что речь идет о нардепе Украины VIII созыва Дмитрии Голубове, который баллотировался в мэры как самовыдвиженец. Он не прошел во второй тур выборов, но поддержал кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика, который будет бороться за кресло мэра с нынешним главой города Геннадием Трухановым. В ОПЗЖ обыск у Голубова назвали местью за поддержку Скорика.

Фото бюллетеней, найденных в офисе Голубова, опубликовало издание “Думская”, на них видно, что там уже стоят галочки за Скорика. Вместе с тем сами бюллетени белого цвета, при том, что во втором туре они должны быть розовые.

Фото: dumskaya.net

Второй тур выборов в Одессе пройдет 15 ноября.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.