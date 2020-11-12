Судья Усатый в нарушение закона хочет в третий раз подряд возглавить Хозсуд Харьковской области

12.11.2020, 14:40, Новости дня

Председатель Хозяйственного суда Харьковской области Виталий Усатый, несмотря на то, что срок его полномочий завершился еще в октябре 2020 года, в нарушение закона не созывает собрание судей для выборов нового руководства суда. Об этом говорится в статье “Схемы, деньги и рейдерство: почему глава Хозсуда Харьковщины Усатый не имеет права на мантию” на сайте “24 канала”.

Усатый с апреля 2014 года по настоящее время непрерывно занимает должность председателя Хозяйственного суда Харьковской области, то есть уже более шести лет. Хотя, согласно ст. 20 закона Украины “О судоустройстве и статусе судей”, глава местного суда избирается собранием такого суда сроком на три года, причем судья не может занимать одну административную должность соответствующего суда более двух сроков подряд, пишут журналисты.

“Еще в октябре 2020-го у судьи Усатого закончился срок полномочий председателя областного хозсуда, в связи с чем последний в соответствии с требованиями ст. 128 вышеуказанного закона обязан был созвать собрание судей для проведения выборов нового руководителя суда и его заместителей. Однако, по состоянию на 9 ноября, он не то что не определил ориентировочную дату проведения такого судейского собрания, но даже не объявил о его необходимости. Причем Усатый, несмотря на прямой запрет закона, не скрывает желания быть избранным на должность председателя суда на третий срок, что заставляет харьковских бизнесменов и правозащитников бить в набат. Тем более что данный персонаж уже давно стал олицетворением недопропорядочности и злоупотреблений в судебной системе”, – говорится в статье.

Издание напоминает, что согласно выводам Общественного совета добропорядочности от 18 марта 2019 года, Усатый “из-за систематических нарушений” единогласно признан несоответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики судьи, что должно было повлечь его отставку еще тогда. Но в июне того же года Высшая квалификационная комиссия судей по результату собеседования и квалификационного оценивания пришла к выводу, что Усатый соответствует занимаемой должности.

По информации журналистов, коррупционные скандалы сопровождают Усатого на протяжении большей части его карьеры. Еще в 2010 году Высший совет юстиции получал получал жалобы на тогда еще просто судью областного хозсуда Усатого с обвинениями в нарушении законодательства при рассмотрении дел о банкротстве.

“За годы работы главой областного хозсуда Усатый схемами с банкротством, вынесением решений в пользу рейдеров, а также роскошной жизнью, которая не соответствует доходам, настроил против себя широкие круги и бизнесменов, и борцов с коррупцией. В марте 2019 года, как раз когда ВККС рассматривала, соответствует ли квалификация и добропорядочность Усатого занимаемой им должности, скандального судью облили зеленкой прямо перед зданием ВККС”, – сказано в статье.

По информации портала PROSUD, Усатый вел дела о банкротстве киевских компаний ООО “Леском” и ООО “Комплекс технолоджи”, которые были должны немецкому инвестору более 2 млн долларов, но благодаря перерегистрации в Харькове и “оперативным решениям” Усатого признать их банкротами немецкий инвестор так и не вернул своих денег, отмечают журналисты.

СМИ писали, что Усатый вел дело о банкротстве ФК “Металлист” – футбольного клуба, который был закрыт после того, как его купил беглый бизнесмен времен экс-президента Виктора Януковича Сергеем Курченко.

“Дело о банкротстве клуба вел именно Усатый, и благодаря его стараниям дело затянулось на годы. Все это время Курченко, пребывая в бегах, имел возможность сдавать в аренду имущество клуба – к собственной выгоде и, возможно, к выгоде самого Усатого. Возмущенные харьковчане даже устроили акцию протеста против затягивания банкротства “Металлиста”, но на Усатого она особого эффекта не произвела”, – подчеркивается в материале “24 канала”.