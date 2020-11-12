 

Сибирские вулканы в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле

12.11.2020, 14:34, Разное

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной Великого вымирания стало извержение сибирских вулканов. Появление траппов привело к исчезновению до 90% жизни на Земле, что стало самым массовым вымиранием в истории планеты.
Великое массовое вымирание, которое иногда называют Пермским, произошло 250 млн лет назад. Долгое время никто не мог установить точную причину этого масштабного события, указывая на комплекс явлений, вызвавших его. Однако специалисты из Японии, США и Китая считают, что живые существа погибали из-за возросшей вулканической активности в Сибири.

Так, в результате исследования был обнаружен коронен, имевший связь с «экологическим сбоем» и массовой гибелью множества видов. Образуется данное химическое соединение в результате сгорания горной породы под воздействием высокой температуры, например, в магме. В то время Сибирские траппы покрывали собой огромную площадь, выделяя большое количество углекислого газа и серной кислоты, кардинально изменившей климат. Но исследователи не отрицают, что перед извержением на Землю мог упасть крупный астероид.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Мнение: И треснул мир напополам

09.10 / Ксения Бородина расскрыла причину, почему не общается с Собчак

06.11 / Мнение: Инсталляция на Лубянке

25.09 / Россиян предупредили о росте платы за электричество из-за умных счетчиков

04.07 / Триумф, который лопнул

13.10 / Мнение: “Перемирия в Карабахе нет”

05.07 / На старом iPhone 6s запустили бета-версию новой Apple iOS 14

24.06 / Раскрыта причина крушения Airbus в Карачи

26.10 / Коронавирус в России за сутки подхватили 17,3 тысячи человек

26.09 / Мнение: “Выбор Костаки” в Музее AZ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска