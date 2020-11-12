Сибирские вулканы в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле

12.11.2020, 14:34, Разное

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной Великого вымирания стало извержение сибирских вулканов. Появление траппов привело к исчезновению до 90% жизни на Земле, что стало самым массовым вымиранием в истории планеты.

Великое массовое вымирание, которое иногда называют Пермским, произошло 250 млн лет назад. Долгое время никто не мог установить точную причину этого масштабного события, указывая на комплекс явлений, вызвавших его. Однако специалисты из Японии, США и Китая считают, что живые существа погибали из-за возросшей вулканической активности в Сибири.

Так, в результате исследования был обнаружен коронен, имевший связь с «экологическим сбоем» и массовой гибелью множества видов. Образуется данное химическое соединение в результате сгорания горной породы под воздействием высокой температуры, например, в магме. В то время Сибирские траппы покрывали собой огромную площадь, выделяя большое количество углекислого газа и серной кислоты, кардинально изменившей климат. Но исследователи не отрицают, что перед извержением на Землю мог упасть крупный астероид.