Ученые обнаружили связь между бытовой химией и микробиомом кишечника

12.11.2020, 14:34, Разное

Ученые из Вашингтонского университета после проведения длительных исследований обнаружили связь между количеством бытовой химии и микробиомом кишечника. Выводы, сделанные специалистами, помогут понять, как полулетучие соединения сказываются на здоровье человека.

Ведущим автором исследования выступила доцент Кортни Гарднер, которая заявила об обнаруженной корреляции между уровнем грибков и бактерий в ЖКТ детей и количеством бытовой химии, которая присутствовала дома. В процессе работы исследователи измерили показатель полуорганических веществ в моче и крови более 60 детей. Используя полученные образцы фекалий, они тщательно изучили микробиомы кишечника несовершеннолетних. В измеренных соединениях исследователи обнаружили фталаты и PFAS. Получается, что взрослые ежедневно подвергают своих детей воздействию химикатов, которые те могут случайно проглотить, просто ползая по почищенному ковру.

По словам Кортни Гарднер, у детей, которые имели более высокий уровень PFAS в крови, зафиксировали сниженное количество и разнообразие бактерий. В тоже время повышенный уровень фталатов исследователи связали с уменьшением популяции грибов в организме.