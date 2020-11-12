Младшая дочь Наргиз Лейла сообщила о своей беременности

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12.11.2020, 14:34, Разное

Лейла, младшая наследница певицы Наргиз, поделилась в своем микроблоге Instagram с подписчиками радостной новостью. Девушка ждет ребенка от своего возлюбленного Троя Миллера.
Младшая дочь артистки показала УЗИ-снимком и призналась – они с избранником очень ждут малыша. Фолловеры отметили, что на фото уже можно рассмотреть очертания лица ребенка. Пару, которая живет в США, поздравили со скорым прибавлением в семье.

Трой Миллер, возлюбленный Лейлы, сделал ей предложение летом на концерте Наргиз. Артистка в начале 2021 года во второй раз станет бабушкой. Она положительно относится к избраннику своей младшей дочери и считает его хорошим человеком. Лейла, которую Наргиз родила в третьем браке от Филиппа Бальзано, уже пять лет вместе со своим возлюбленным.

Сама 50-летняя певица также собирается выйти замуж. Ее четвертым супругом станет техсотрудник команды Антон Ловягин. Избранник, который младше Наргиз на 11 лет, сделал ей предложение пару лет назад, но артистка пока не стремится идти под венец. Возлюбленные вместе семь лет, хотя брак с предыдущим мужем исполнительница расторгла только в 2016 году.



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