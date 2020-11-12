 

Самый дешевый кроссовер Kia Sonet доработали для экспорта

12.11.2020, 14:30, Новости дня

Известная южнокорейская компания Kia в начале осени объявила о начале продаж в Индии нового кроссовера Kia Sonet.

Вместе с тем за первый неполный месяц с момента поступления на рынок было совершено свыше 9,2 тысячи сделок, тогда как в октябре этот показатель достиг уже 11,7 тысячи продаж. Кроме того, успешный спрос на Kia Sonet позволил автомобилю войти в топ-3 самых востребованных паркетников на индийском рынке.

В компании анонсировали начало продаж модели Kia Sonet для Индонезии, куда отправят несколько модернизированный паркетник. Известно, что под капотом применили безальтернативный двигатель на 1,5 литра с мощностью 115 л.с. Кроме того, покупатели смогут приобрести кроссовер с вариатором или механической коробкой передач.



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