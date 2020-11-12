 

Porsche изменила цены на несколько моделей в России

12.11.2020, 14:30, Новости дня

Известная немецкая компания Porsche сообщила об изменении прайса на ряд автомобилей, которые продаются на рынке России.

Более того, четыре модели получили увеличенные ценники, тогда как ряд модификаций можно приобрести с внушительной скидкой. Что касается повышенной стоимости, то она имеет отношение к моделям Porsche 911, Macan, Boxter и Cayman, которые прибавили 130-160 тысяч рублей к основному прайсу.

Также значится, что текущее удорожание достигает 2-5% от официального прайса. Кроме того, топовые версии спортивных моделей стали дешевле на 42-332 тысячи рублей для разных комплектаций. За текущий год немецкий премиальный бренд существенно уменьшил объем продаж своей техники в России. В октябре продали 420 автомобилей, что на 27% уступает показателям за минувший год.



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