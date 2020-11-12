 

Канадские ученые изобрели уникальное устройство для отрезвления

12.11.2020, 14:23, Разное

Канадские ученые из Университета Торонто изобрели уникальный прибор, позволяющий ускорить выведение алкоголя из организма. Оно поможет любителям спиртного быстрее протрезветь.

Устройство состоит из маски, трубок, клапанов и баллона с углекислым газом. В нем нет высокотехнологичных деталей, что позволяет производить его практически в любой точке мира. Разработчики пояснили, что в основном алкоголь выводится из организма печенью и этот процесс ускорить нельзя. Но “помочь” печени могут легкие – именно на них действует аппарат, увеличивая объем выдыхаемого спиртного, сообщает Ura.ru.



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