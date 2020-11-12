 

Прятали золото под одеждой: в Шереметьево задержали двух женщин-контрабандисток

12.11.2020, 14:23, Разное

В московском аэропорту Шереметьево задержали двух женщин, которые пытались нелегально провезти в Россию 13,5 килограммов золотых украшений. Они прилетели из Турции.

Золото обнаружили во время досмотра с помощью специального сканера. Выяснилось, что у пассажирок при себе были кольца, серьги, цепочки и другие ювелирные изделия, которые те пытались спрятать под одеждой. Контрабандисткам грозит уголовное дело, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Леди Гага призналась в любви своему бывшему бойфренду Тейлору Кинни в присутствии нынешнего Майкла Полански

24.10 / Рубрика: “Бред сивой кобылы”

31.07 / Ремонт автомобилей в России может подорожать в разы

19.09 / Мнение: ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОГО РАЗУМА – 3

25.09 / Мнение: Три человека на комнату, или как мы жили до Брежнева

11.08 / Абрамова заменила Ландер в шоу «Утро России»

26.07 / Растительные диеты позволяют снизить артериальное давление

03.07 / Странная история Шевальского замка, который был построен почтальоном, увидевшим необычный сон

13.10 / «Три года в рабстве у чукчей» – Что поняла советская женщина после такого эксперимента

16.09 / Арзамасова порадовала поклонников снимком с «экранным папой» Леоновым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска