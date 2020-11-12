Мнение: Жертва державной мовы и Прекрасная Украина Будущего

12.11.2020, 14:10, Разное

На Украине очередной скандал вокруг русского языка. На этот раз в местном ВУЗе: в бывшем Днепропетровске за нежелание читать лекции в Политехническом институте на державной мове поперли некоего профессора Громова. История типовая, но интересная: Громов пришел в аудиторию, начал читать лекцию по-русски, одна (!) студентка потребовала от него читать по-украински, профессор гордо отказался и заодно назвал Украину Руиной, присовокупив, что тут, мол, половина страны говорит по-русски. Студентка оскорбленно удалилась с занятий и пошла писать жалобу в ректорат.

В общем, делу придали огласку, подключились украинские СМИ. В несчастном ВУЗе создали “комиссию”, чтобы изучить “инцидент”, месяц “комиссия” проводила какое-то типа “расследование”, но студентка не унималась – и в конечном итоге профессор Громов уволился. По ходу “расследования” выяснилось, что у профессора Громова – 27 лет стажа, он вел в университете кучу курсов по философии, и ВСЕ читал… на русском, естественно.

Что в этой истории показательно? Что скандал произошел только сейчас – но 15-м году усиленной украинизации. До этого наш человек спокойно годами читал лекции на родном языке – и никто не писал на него доносы. Более того – очевидно, что и руководство ВУЗа очень не хотело его увольнять и до последнего надеялось спустить ситуацию на тормозах – потому и создали “комиссию”: а то они не знали, на каком языке читает их профессор!

Но как всегда в таких случаях – власти делают ставку на хунвейбинов, и юные хунвейбины проявляют себя. В абсолютно русскоязычном “Днепре” начали увольнять преподавателей “за русский язык” – дальше у них дело пойдет веселее.

Но самое интересное тут другое, более философское (профессору Громову понравилось бы): я задумался – а какова вообще цель украинизации? Чего эти люди хотят?

Меня уже в запальчивости один комментатор (на чистом русском, конечно) спросил: а если бы профессор стал читать на украинском в российском вузе? Я ответил на автомате: ну тогда его бы просто никто не понял… А потом осенило – ВОТ ОНО! Именно этого – и только этого! – на Украине и добиваются: чтобы когда-то, “в Прекрасной Украине Будущего”, кто-то попытался бы украинским студентам что-то рассказать на русском языке… а его бы никто не понял.