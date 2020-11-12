 

Лавров заявил, что Москва уже ввела санкции против ЕС в связи с делом Навального

12.11.2020, 14:08, Новости дня

Россия ввела ответные санкции против ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, вскоре Москва уведомит об этом своих европейских партнеров, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров пояснил, что санкции затронут руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Глава МИД Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в РФ нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».

Ранее сообщалось, что Европейская организация морских портов, а также представители мирового бизнеса и транспорта выразили надежду на восстановление сотрудничества с Россией на фоне введенных Евросоюзом новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным.

При этом член международного комитета Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявлял, что граждане Германии не заинтересованы в санкциях против России, так как «у Европы нет будущего без сотрудничества Москвы и Берлина».



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