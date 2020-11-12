Мнение: Эфиопо-тыграйская война

12.11.2020, 14:05, Разное

Коротко по войне в Эфиопии, где местная армия воюет с мятежной провинцией Тыграй.

Война идет успешно для Эфиопии. На западе Тыграя захвачен город Химора, благодаря продвижению в центре провинции, Тыграй практически рассечен на 2 части, на востоке при поддержке артиллерии и авиации, армия продавливание оборону повстанцев в направлении Мекеле.

Повстанцы очевидно будут пытаться удержать горные районы на границе, где местность будет благоприятствовать обороне, хотя с другой стороны, никаких серьезных фортификационных работ там не проводилось, а численное и техническое превосходство Эфиопской армии достаточно очевидно. Сильно удивлюсь, если Тыграй в текущем виде дотянет до начала 2021-го года. Счет погибших уже идет на сотни. Правительство Эфиопии заявляет, что боевые действия будут идти, пока не будет ликвидирована власть НФОТ (Народный Фронт Освобождения Тыграя). Правительство помимо прочего, обвиняет его в причастности к убийствами более 1000 гражданских одной из местных народностей ахмара (из них 560 уже после начала войны). НФОТ в свою очередь обвиняет правительства в убийствах, неизбирательных бомбардировках и подготовке к организации голода в Тыграе.

На севере страны по-прежнему отключена связь и электричество, есть проблемы с водоснабжением. В целом, ситуация очень быстро (но типично для Африка) сваливается в очередную гуманитарную катастрофу. Местное населения тысячами валит в соседний Судан.

Стоит отметить, что неспокойно и в центральных провинциях Эфиопии, где также идет бурление противников текущего правительства. В самом Тыграе НФОТ объявил мобилизацию и призвал население к вооруженной борьбе против преступного правительства. Одновременно с этим в Аддис-Абебу отправлена бумага с предложением перемирия, чтобы "не разваливать страну" очередной гражданской войной.