 

Лавров отреагировал на заявления о «потере» Россией Кавказа

12.11.2020, 13:48, Новости дня

Предположения о том, что РФ якобы потеряла Кавказ после заявления по Нагорному Карабаху, являются диванной аналитикой, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Много идет оценок таких на грани. У кого-то эйфория, у кого-то истерика, Россия, значит, проиграла Кавказ, следующим будет Крым… У нас таких схожих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, в ряде других стран… Повторю еще раз, такая же волна, только с обвинениями уже РФ в предательстве, в чем только нас не обвиняют, поднялась и среди нашей либеральной прессы, в соцсетях», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. 

По его мнению, это диванная аналитика, на которую стоит поменьше обращать внимания. Заявления о том, что «Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не решался» – «это откровенная ложь», сообщил глава МИД. 

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.



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