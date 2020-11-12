 

Ученые рассказали о состоянии здоровья людей через два месяца после лечения COVID-19 в больнице

12.11.2020, 13:45, Разное


1
минута

В новом исследовании, которое опубликовано в Annals of Internal Medicine, авторы рассказали о физическом и психическом здоровье людей через два месяца после выписки.

Ученые проследили за здоровьем 1648 пациентов, которые были госпитализированы в 38 больниц американского штата Мичиган с середины марта по 1 июня 2020 года. Через 60 дней после выписки пациентов они собрали информацию, которая была доступна в историях болезни, а также расспросили участников исследования по телефону о динамике изменений их состояния.

Смерть и повторная госпитализация

В больнице умерли 24% участников исследования. Здесь нужно сделать уточнение, что в сравнении с периодом, который охватывает исследование, к настоящему времени смертность от COVID-19 в больницах существенно снизилась. Так, на примере трех нью-йоркских больниц было показано, что если в марте она составляла в среднем 25%, то в августе – уже 7,6%.

К шестидесятому дню после выписки умерли 84 пациента: 6,7% из тех, кто лечился в обычном отделении, и 10,4% выживших пациентов реанимации. За этот период повторно госпитализированы были 15% участников исследования.

Состояние здоровья

Телефонный опрос прошли 488 (41,8%) участников исследования. Он позволил выявить у выписавшихся пациентов следующие проблемы:

  • Симптомы со стороны сердца и легких – у 159 человек. У 92 из них это были вновь появившиеся симптомы или ухудшение имевшихся.
  • Устойчивая потеря обоняния и ощущения вкуса – у 65 бывших пациентов.
  • Ухудшение способности самостоятельно справляться с рутинными задачами в обычной жизни (например, с уходом за собой) – у 58 человек.

Психическое состояние

Примерно половина опрошенных сообщила о том, что ухудшение здоровья сказалось на их эмоциональном состоянии. 28 человек обратились за помощью к специалистам.

«Я не знаю, проснусь ли утром»: как живут люди, переболевшие COVID-19

По данным оперштаба, на сегодняшний день более полумиллиона россиян выздоровели от COVID-19. MedPortal пообщался с людьми, которые перенесли инфекцию и выяснил, что многие так и не чувствует себя здоровым. “Постковидники”, как они сами себя называют, месяцами борются с тяжелыми последствиями инфекции и до сих пор опасаются за свою жизнь.

Читать статью

Работа

До госпитализации работали 195 участников исследования. В течение 60 дней на работу смогли вернуться 117 из них. 78 человек не работали после выписки по разным причинам: из-за ухудшения здоровья или вследствие увольнения. 30 человек, которые вернулись на работу, сообщили, что им пришлось изменить ее содержание или сократить количество рабочих часов.

В выводах исследования ученые пишут, что после выписки с проблемами, связанными со здоровьем, работой или финансами, сталкивается бóльшая часть пациентов, которые проходили лечение COVID-19 в больнице. По их мнению, эти данные подчеркивают, что патологические эффекты этой болезни можно обнаружить через существенное время после госпитализации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Скрижали РФ

08.08 / ЦИК Белоруссии организует передвижные избирательные участки в автозаках

13.07 / Мнение: Молчи

15.09 / Названы самые важные витамины для употребления осенью

22.10 / Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

26.06 / Анонсирован портативный SSD-накопитель Lexar SL200 весом в 40 граммов

28.08 / В Белоруссии построят лагеря трудоустройства для безработного населения

31.10 / Врач-инфекционист назвал причины повторного заражения коронавирусом

03.07 / Прививка от гриппа не защитит от COVID-19, но снизит риск тяжелого течения — врачи

02.11 / Мнение: Один день до выбора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска