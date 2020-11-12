Иммунолог заявил о безопасности бессимптомного коронавируса

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12.11.2020, 13:43, Разное

Российский иммунолог Владимир Болибок считает, что бессимптомная форма коронавируса COVID-19 не опасна для людей. По словам специалиста, при таком течении болезни человек ее не ощущает.

Болибок пояснил, что при бессимптомной форме КОВИДа зараженный не испытывает боли или дискомфорта, в его организме нет воспалительных процессов и функции органов не нарушены. Коронавирус просто живет на его слизистых оболочек непродолжительное время, после чего вырабатывается иммунитет и человек выздоравливает, сообщает RT.



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