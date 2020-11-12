Пожила и хватит? Не согласна – Личное мнение

12.11.2020, 13:30, Разное

В начале недели промелькнула новость: Скорая привезла в больницу бабушку с коронавирусом, а там отказываются брать её.

Врач им орёт: домой умирать везти?! А те: мест нет, мест нет.



Фото: Соцсети

Что самое интересное, несмотря на возраст, бабушка такая бодренькая — видимо, генетика. 80 ей? Или 90 даже. А её не берут лечится, помирай, мол. Отжила.

Не знаю, как вы, но я такие ситуации примеряю на себя — вот буду я старенькая, а там, в году в 2070, опять какая вдруг эпидемия случится.

И что, меня тоже — домой помирать отправят? Хреновая перспектива, однако. Я хотела, вообще-то, посмотреть ещё как на Марс будет высадка, но с нашей медициной, знаете ли, шансы невелики.

Или медицина наша изменится? Кто верит в это? Никто?

Да и я не верю. Нужны деньги. Чтобы, случись что, хотя бы попытались спасти, несмотря на возраст.

Здоровье, говорят, нельзя купить? Ну, в глобальном метафизическом смысле, конечно. Зато можно купить место в больнице. Не в нашей даже, а в Германии или в Израиле.

Что делать в сложившейся ситуации? Я считаю, что единственный выход — купить билетик и выиграть в Powerball 168 миллионов долларов.

Нет, ну а что? Нормальная сумма. Именно столько разыгрывают завтра в Powerball. Сумма джекпота как раз составит 168 миллионов долларов.

Кто-то скажет, что шансы выиграть не так высоки, как хотелось бы. Не соглашусь, шансы точно выше, чем попасть вон той бабульке попасть в больницу.

Или кто-то поспорит с этим?