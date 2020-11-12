Пожила и хватит? Не согласна – Личное мнение
12.11.2020, 13:30, Разное
В начале недели промелькнула новость: Скорая привезла в больницу бабушку с коронавирусом, а там отказываются брать её.
Врач им орёт: домой умирать везти?! А те: мест нет, мест нет.
Фото: Соцсети
Что самое интересное, несмотря на возраст, бабушка такая бодренькая — видимо, генетика. 80 ей? Или 90 даже. А её не берут лечится, помирай, мол. Отжила.
Не знаю, как вы, но я такие ситуации примеряю на себя — вот буду я старенькая, а там, в году в 2070, опять какая вдруг эпидемия случится.
И что, меня тоже — домой помирать отправят? Хреновая перспектива, однако. Я хотела, вообще-то, посмотреть ещё как на Марс будет высадка, но с нашей медициной, знаете ли, шансы невелики.
Или медицина наша изменится? Кто верит в это? Никто?
Да и я не верю. Нужны деньги. Чтобы, случись что, хотя бы попытались спасти, несмотря на возраст.
Здоровье, говорят, нельзя купить? Ну, в глобальном метафизическом смысле, конечно. Зато можно купить место в больнице. Не в нашей даже, а в Германии или в Израиле.
Что делать в сложившейся ситуации? Я считаю, что единственный выход — купить билетик и выиграть в Powerball 168 миллионов долларов.
Нет, ну а что? Нормальная сумма. Именно столько разыгрывают завтра в Powerball. Сумма джекпота как раз составит 168 миллионов долларов.
Кто-то скажет, что шансы выиграть не так высоки, как хотелось бы. Не соглашусь, шансы точно выше, чем попасть вон той бабульке попасть в больницу.
Или кто-то поспорит с этим?
Источник: Лена Миро
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