Мнение: На эмоциях

12.11.2020, 13:25, Разное

Попытка на волне эмоций снести Пашиняна по горячим следам заключенного соглашения не удалась. Депутаты от правящей партии предложили оппозиции сделать заявление, в котором они раскрыли бы свое видение будущего "после Пашиняна". Три вопроса – поддерживают ли они вывод российского контингента из Карабаха, отказываются ли они от посредничества России и готовы ли они продолжать войну. После чего можно собираться и решать вопрос об отставке Пашиняна.

По всей видимости, с отставкой армянского премьера процесс забуксовал. И чем дальше – тем меньше перспектив навесить на него всех собак. Что, кстати, вполне очевидно: свою долю ответственности он несет, но само по себе положение дел было заложено задолго до его появления на посту. Да и оппозиция, штурмующая правительственные учреждения, сама вполне комфортно отсиживалась далеко от линии фронта, чтобы бить себя в грудь и кричать о предателях.

Версия о том, что дескать, Путин выдержал мхатовскую паузу и вступил в события в последний момент, чтобы наказать дерзкого армянского премьера, посмевшего прийти к власти на волне протестов, а затем еще и арестовавшего друзей Путина и не внявшего высочайшему повелению выпустить их, как-то скукоживается – Пашинян все еще премьер, а поражение – вот оно. Кто кого наказал, не совсем понятно.

Скорее всего, эта версия – очередная попытка выдать желаемое за действительное, а нужду – за добродетель. Путин сидел в своем бункере и не высовывался не потому, что хотел кого-то наказать, а потому, что у него просто нет инструментов воспрепятствовать экспансии Турции. Желание, может быть, и в наличии, а вот возможностей – уже нет. Нельзя бесконечно убивать страну и жить на запасах. Когда-то и они заканчиваются. Советские галоши сносились, свои наштамповать ума не хватило.