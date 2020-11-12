Собянин о праздновании Нового года в Москве: Гулять никто не запрещает

12.11.2020, 13:23, Разное

На этой недели власти города объявили о новых ограничениях из-за коронавирусной инфекции. Все развлекательные заведения – дискотеки, рестораны, бары, клубы – не будут работать в период с 23:00 до 6:00, в том числе и в новогоднюю ночь.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в Новый год никаких массовых мероприятий проводиться не будет. Но гулять москвичам по улицам в ночь на 1 января никто не запрещает, передает РИА Новости.

Ранее градоначальник назвал возможные сроки ужесточения мер борьбы с COVID-19 в Москве. По словам Собянина, решение о введении новых ограничений в городе будет принято в ближайшие две-три недели.

По состоянию на 12 октября коронавирусом нового типа в Москве заболела 491 тысяча человек. Выздоровели и выписались из больниц 354 тысячи граждан, скончались 7 тысяч москвичей.

Пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. Выходить на улицы им следует только в случае крайней необходимости. Покупать еду и лекарства они могут в интернете.

Школьников старших классов и студентов городских колледжей и вузов перевели на дистанционный режим обучения. Действие транспортных карт учащихся временно остановили власти Москвы.