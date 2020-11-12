 

Более трети российских мужчин готовы уйти в декрет вместо жен

12.11.2020, 13:23, Разное

Специалисты популярного сервиса по поиску работы SuperJob обнародовали результаты исследования среди работающих мужчин на тему возможности взять декретный отпуск вместо своих жен. В опросе приняли участие более тысячи человек.

Выяснилось, что полностью взять на себя ответственность по уходу за ребенком готовы 27% респондентов. Еще 12% участников опроса допустили, что им придется это сделать. В то же время, 35% мужчин полностью отвергли возможность ухода в декрет. Другие 26% не столь категоричны в своей позиции, но негативно относятся к такому сценарию, сообщает RT.



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