 

Стоимость биткоина превысила отметку в 16 тыс. долларов впервые с 2018 года

12.11.2020, 13:08, Новости дня

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – в четверг растет примерно на 4%, впервые с января 2018 года превысив отметку в 16 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.56 мск биткоин дорожает на 3,45%, до 15923 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 4,21%, до 16076 долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 8 января 2018 года превысила психологический уровень в 16 тысяч долларов, передает РИА «Новости».

На долю биткоина приходится 64,6% всего глобального рынка криптовалют.

По словам директора Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, рост курса биткоина выглядит как обоснованный реванш после небольшого коррекционного отдыха конца прошлой недели.

«Вполне возможно, что уже к концу сегодняшнего дня главная криптовалюта сможет пойти дальше», – добавил Панушкин.



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