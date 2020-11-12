Армения проиграла? Как разделят Карабах?

12.11.2020, 12:55, Разное

Зачем там наши миротворцы? Почему простили сбитый вертолет?

Отвечает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Армения проиграла войну в Карабахе, которая началась 27 сентября. Азербайджанская армия, активно поддержанная Турцией, оказалась намного лучше вооружена более современным оружием и лучше организована. Азербайджанцы с первого дня захватили и до конца уверено удерживали инициативу, а призывные и резервистские армянские контингенты оказались не готовы к современной войне ни технически, ни психологически. Дальнейшее вооруженное сопротивление стало бессмысленным и могло привести только к окончательному разгрому.

Армянский премьер Никол Пашинян решился подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Владимира Путина соглашение о прекращении боевых действий.

Это несомненно капитуляция, но на достаточно почетных условиях.

Президент Азербайджана Алиев после подписания соглашения о прекращении войны. Фото: EPAЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Конец войны в Карабахе? Пашинян подписал с Алиевым и Путиным заявление «на тяжелых для армянского народа» условиях. Главное

Армянская армия будет в сжатые сроки выведена, сохранив оружие и знамена, из Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и из так называемого пояса безопасности вокруг НКР — из мест, откуда она не была уже до того выбита азербайджанскими военными. К 15 ноября уйдут из Кельбаджара, к 20 ноября — из Агдама и части Газахского района на центральном участке фронта, где армяне до сих пор удерживают хорошо укрепленную исходную линию обороны. 1 декабря армяне должны уйти из Лачинского района, но сам город Лачин и шоссе, идущее через него из Карабаха в Армению («Лачинский коридор») останутся под контролем российских миротворцев. В течение трех лет, по словам Алиева, будет построена новая трасса в объезд Лачина «для связи между Степанакертом и Арменией», и эту новую дорогу будут контролировать миротворцы, а старый Лачин перейдет под контроль Баку, и туда очевидно вернется азербайджанское население. Нынешнее армянское население Бердзо́ра (Лачина) будет, скорее всего, вывезено.

Армянский генштаб и власти НКР поддержали мирное соглашение как единственный способ избежать тотальной катастрофы.

Сразу после подписания началась переброска по воздуху из Ульяновска до двух тысяч российских миротворцев из состава 15-й отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады. Миротворцы будут вводиться в Карабах без тяжелой бронетехники, без артиллерии и систем залпового огня.

Только 90 БТР и 380 всяких других машин. Миссия чисто миротворческая — только патрулировать и наблюдать.

В горной Шуше российские миротворцы располагаться не будут. Штаб будет в Степанакерте. И этот город станет центром остатков армянского Арцаха. Примерно, как Митровица в северном Косово — центр сербского анклава посреди сплошь албанского края. Азербайджанские беженцы и их потомки будут под эгидой Управления Верховного Комиссара ООН возвращаться в города и поселки бывшей зоны безопасности, в Шушу и другие части бывшей НКР. Например, Кельбаджар под именем Карвачар стал райцентром в НКР, и через него была построена вторая автотрасса между Степанакертом и Ереваном. Теперь это все очевидно придется отдать после поражения.

9 ноября, когда завершалась сделка между Москвой, Баку и Ереваном, на границе Армении и Нахичевани

азербайджанцы сбили российский военный вертолет Ми-24. Оба члена экипажа погибли. Поскольку никто не хотел срывать карабахскую сделку, неприятный инцидент урегулировали в одночасье.

В Ереване новость о подписании соглашения с Азербайджаном ура-патриотическая оппозиция восприняла в штыки и разгромила парламент. Фото: EPA

В Ереване Пашинян и военное руководство отбивались от обвинений в предательстве и от прямых физических угроз. В Баку мгновенно признали вину в гибели Ми-24, извинились за ошибку, пообещали выплату компенсации семьям пострадавших и наказание виновных. Москва ответила, что ладно, ну бывает, хорошо что сразу признались — как будто ребенок конфету стащил.

Российские миротворцы будут в Карабахе пять лет и с продлением еще на пять, если никто не будет возражать. Первоначально планы по вводу миротворцев в Карабах были сверстаны еще в 1994-м. Тогда не вышло — теперь получилось.

Армения будет ослаблена поражением, Азербайджан будет ослаблен победой и грандиозной операцией по заселению территорий в Карабахе.

Молодежь Азербайджана после известия об окончании войны. Фото: EPA

Армения будет вынуждена открыть наземный коридор связи между Нахичеванью и собственно Азербайджаном, и контролировать этот коридор будут российские пограничники. Успешная миротворческая операция, несомненно, усилит влияние РФ в регионе. Вместе с тем усилится влияние Турции, которая как утверждает Алиев, будет проводить совместную с РФ миротворческую операцию в Карабахе. Интересно, поднимут ли над штабом миротворцев в Степанакерте турецкий и азербайджанский флаги?

Определение статуса оставшегося армянского анклава отложено на будущее. Алиев обещал армянам Карабаха некую национально-культурную автономию в рамках Азербайджана. Понятно, что прежней вооруженной до зубов НКР больше не будет, но какой станет лет через 5–10 эта арцахская Митровица не знает сегодня никто. Сегодня закончилась война — это уже хорошо.

Павел Фельгенгауэр

Обозреватель «Новой»