Киркоров на съемках с Манукяном показал единственную в мире сумку от Louis Vuitton

12.11.2020, 12:53, Разное

Многие телеканалы сейчас активно снимают новогодние концерты и передачи с участием российских звезд. Недавно Филипп Киркоров во время работы в кадре с блогером Давидом Манукяном показал уникальный аксессуар – единственную в мире сумку от Louis Vuitton.

По словам поп-короля, получил он ее в подарок на фестивале, проходившем в Дубае. Филипп Киркоров опубликовал фото с Давой и уникальным аксессуаром в микроблоге Instagram и признался, что в номере «Ролекс» для сумки выделили отдельную роль. Как отметил артист, «когда ты единственная на планете, то можно все, даже на ТВ».

Подарок от Louis Vuitton певец доверил возлюбленному Ольги Бузовой, который повесил его на плечо. Эксклюзивная сумка переливалась благодаря монограммам в свете софитов, привлекая к себе внимание. Выступление Филиппа Киркорова и Давы можно будет увидеть на новогодние праздники на канале «Муз-ТВ».