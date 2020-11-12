 

Ученые: Животные-долгожители становятся «резервуарами» опасных для человека вирусов

12.11.2020, 12:53, Разное

Ученые, которые работают в Университете Эксетера, определили, что животные-долгожители бывают «резервуарами» для вирусов, опасных для человечества. Они по своей природе и физиологии более устойчивы к различным инфекциям и могут стать их переносчиками.
В животном мире некоторые виды умирают достаточно быстро, хотя и прилагают максимальные усилия для размножения. При этом другие могут похвастаться длинным циклом жизни. Согласно новому исследованию, именно они лучше приспосабливаются к окружающим условиям. Например, животные-долгожители адаптировались ко многим вирусам. Они заражаются, но продолжают жить с этими заболеваниями долгие годы. Инфекции становятся жизнеспособными в их организмах и начинают передаваться не только сородичам, но и домашнему скоту, а может быть, и людям.

Ученые из Университета Эксетера составили математическую модель, чтобы понять, какие патогены могут сосуществовать с животными длительное время. При этом исследователи не обнародовали список этих долгожителей, «во избежание преследования данных видов». Представители животного мира, которые отличаются коротким жизненным циклом, при встрече с новым заболеванием могут «локально или полностью вымереть».



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