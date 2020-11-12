Ксения Собчак в красном хиджабе рассказала о правилах поведения в Дубае

12.11.2020, 12:53, Разное

В микроблоге Instagram Ксения Собчак опубликовала снимок в красном хиджабе, поделившись своими впечатлениями об отдыхе в Дубае. Телеведущая пояснила о правилах поведения в этой стране, которые она старается соблюдать.

Подписчики засыпали супругу Константина Богомолова комплиментами и написали в комментариях, что она «красивая бедуинка». Ксения Собчак призналась: они с мужем ведут себя в этой стране, как дубайцы, а во время отдыха в Европе – как европейцы. Некоторые фолловеры поддержали журналистку и отметили, что необходимо уважать традиции и обычаи тех стран, в которые приезжаешь в качестве туриста. Однако нашлись и те, кто не разделят мнение Ксении Собчак. По словам одного из пользователей, который отдыхает в Дубае, по сравнению с 2007 годом они наблюдают гораздо меньше женщин, закрывающих лица. При этом очень много представительниц прекрасного пола, которые вызывающе одеты.

В прошлую пятницу, 6 ноября, Ксения Собчак поделилась с поклонниками радостной новостью, что она с семьёй летит на отдых. Телеведущая показала снимок с сыном Платоном на борту частного самолета. Некоторые подписчики предположили, будто супруга режиссера летит в Сочи, но она опровергла эту информацию. Знаменитость написала, что будет отдыхать в любимом отеле в Дубае, так как предпочитает «только хардкор».