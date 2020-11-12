 

Петр Федоров, Дмитрий Шепелев и другие на премьере сериала “Перевал Дятлова”

12.11.2020, 12:50, Разное

Премьеру мистической драмы, основанной на реальных событиях 1959 года, посетили актеры и создатели сериала – Валерий Федорович, Евгений Никишов, Петр Федоров, Мария Луговая, Иван Мулин, Ирина Лукина. Первыми оценить проект и поздравить коллег с премьерой пришли Дмитрий Шепелев, Владимир Яглыч, Сабина Ахмедова, Наташа Меркулова и Алексей Чупов, Юрий Быков, Вячеслав Манучаров, MARUV, Даня Милохин и другие.

Мария Луговая и Петр ФедоровДмитрий ШепелевВладимир ЯглычСабина АхмедоваMARUVПоказ первого эпизода “Перевала Дятлова” не случайно прошел в “Иллюзионе” — этот кинотеатр был открыт в шестидесятые годы, здесь проходили премьеры знаковых советских лент и пленочные показы фильмов из архива Госфильмофонда.

Когда мы прочли сценарий, который написал Илья Куликов, мы увидели в нем не только желание ответить на вопрос, что же все-таки произошло в 1959 году, но еще и авторское высказывание. Та идея, с которой Илья писал сериал, и выводы о том, что произошло на перевале, срезонировали с нами в первую очередь по-человечески. Сначала мы захотели взяться за идею как продюсеры, и уже потом, после долгих поисков режиссера, сами приступили к съемкам,

– рассказал Евгений Никишов. В сериале “Перевал Дятлова”, снятом на пленку, две параллельные сюжетные линии: одна — расследование гибели группы студентов в Уральских горах майором Костиным, и вторая, вдохновленная советским кино — художественная реконструкция их похода и подготовки к нему. Черно-белые серии подробно расскажут зрителям обо всем, что происходило с дятловцами на протяжении нескольких недель. Студентов, трагически погибших на безымянном перевале, сыграли молодые актеры с советской органикой и портретным сходством с их героями.

Съемочная группа сериала “Перевал Дятлова” Съемочная группа сериала “Перевал Дятлова” Евгений Никишов и Валерий ФедоровичНаташа Меркулова и Алексей ЧуповЮрий БыковДенис СимачевДаня МилохинВячеслав МанучаровЮрий Дейнекин и Полина АугВдохновившись историей советских студентов и походной модой 50-х 60-х годов, дизайнер Денис Симачев выпустил вместе с телеканалом ТНТ мерч сериала – цветную и черно-белую капсульную коллекцию. “Перевал Дятлова” стартует на ТНТ с 16 ноября в 22.00.



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