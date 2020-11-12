Мясников рассказал об искусственно запущенном вирусе

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12.11.2020, 12:48, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал про искусственно запущенный в Австралии для сокращения популяции кроликов вирус миксоматоза, а также о том, к чему привел этот эксперимент.

Мясников рассказал в Telegram, что в 50-х годах прошлого века в Австралии был запущен в популяцию зайцев и кроликов вирус миксоматоза, через некоторое время «процесс вышел из под контроля и произошла кроличья пандемия».

«Так что вы думаете – злобный вирус убил всех кроликов и зайцев? Нет, каток прошелся, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело миксоматозом не болеют. Мы, конечно, не кролики (…) Только вирусам это все равно. Ну а вывод – ни одна пандемия не длиться вечно! Пройдет и эта (пандемия коронавируса – прим. ВЗГЛЯД», – сообщил он.

При этом врач отметил, что «очень трудно сохранять спокойствие и трезвую голову, когда из каждого «утюга» льются цифры заражений, смертей».

Ранее Мясников указал на главные ошибки при лечении коронавируса.



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