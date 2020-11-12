Лавров отреагировал на заявление Турции об участии в миссии в Карабахе

12.11.2020, 12:48, Новости дня

Никаких турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет, сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Турция будет вести деятельность только в рамках совместного мониторингового центра.

«Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями (мониторингового центра РФ и Турции), которые будут выделены на азербайджанской территории, не на территории бывшего конфликта, для размещения российских и турецких наблюдателей», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, Турция будет работать на тех же основаниях, что и Россия, исключительно в том самом центре, который будет стационарно размещен на территории Азербайджана.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», – добавил он.

Лавров подчеркнул, что мониторинговый центр РФ и Турции будет работать дистанционно с использованием беспилотников, «которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, и определять, какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий».

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие вооруженные силы примут участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие Турции в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе не обсуждалось и никаких договоренностей не было.

В МИД России подчеркивали, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Напомним, лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Война в регионе официально остановлена, а РФ превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда миротворческие войска. Главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.