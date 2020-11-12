 

СК возбудил новые дела после видео с таскающей ребенка за волосы медсестрой

12.11.2020, 12:48, Новости дня

После публикации видео из новосибирской туберкулезной больницы, на котором медсестра таскала ребенка за волосы, возбудили еще два уголовных дела, сообщил Следственный комитет.

Дело в отношении руководства больницы возбудили по статье «Халатность». Следователи получили данные о том, что руководство учреждения «не исполнило свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к ним, не организовало надлежащий контроль за работой медицинских сестер по оказанию медицинской помощи и осуществлению надзора за ними», сообщается на сайте Следственного комитета.

СК напомнил, что в отношении медсестры, запечатленной в ролике, возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». В ходе проверки ведомство установило факт совершения аналогичных деяний другим сотрудником учреждения, в отношении него также возбудили дело по этой статье.

Ранее в Сети было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать. СК возбудил уголовное дело. Глава регионального минздрава Константин Хальзов сообщил, что медсестру, запечатленную на видео, уволили.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / В Николаеве госпитализировали активиста с огнестрельным ранением в голову

17.09 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

11.10 / Армения заявила, что силы Карабаха сдерживают атаки на южном направлении

07.10 / Марка Hyundai планирует к 2028 году выпустить серию летающих автомобилей

30.06 / Названы сроки начала исследований вакцины «Вектора» от коронавируса на людях

12.11 / Лавров заявил, что Москва уже ввела санкции против ЕС в связи с делом Навального

28.07 / Роспотребнадзор назвал украинских туристов причиной роста заболеваний коронавирусом в Крыму

19.10 / Андрей Метельский просит столичную прокуратуру разобраться в ситуации с обманутыми акционерами финансовой пирамиды

10.10 / Великобритания поблагодарила СБУ за задержание рекордной партии контрафактных сигарет

28.08 / Путин дал оценку поведению белорусских силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска