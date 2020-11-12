СК возбудил новые дела после видео с таскающей ребенка за волосы медсестрой

12.11.2020, 12:48, Новости дня

После публикации видео из новосибирской туберкулезной больницы, на котором медсестра таскала ребенка за волосы, возбудили еще два уголовных дела, сообщил Следственный комитет.

Дело в отношении руководства больницы возбудили по статье «Халатность». Следователи получили данные о том, что руководство учреждения «не исполнило свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к ним, не организовало надлежащий контроль за работой медицинских сестер по оказанию медицинской помощи и осуществлению надзора за ними», сообщается на сайте Следственного комитета.

СК напомнил, что в отношении медсестры, запечатленной в ролике, возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». В ходе проверки ведомство установило факт совершения аналогичных деяний другим сотрудником учреждения, в отношении него также возбудили дело по этой статье.

Ранее в Сети было размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать. СК возбудил уголовное дело. Глава регионального минздрава Константин Хальзов сообщил, что медсестру, запечатленную на видео, уволили.