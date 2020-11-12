Скандалы: Дворцы, реклама и пиар

12.11.2020, 12:45, Разное

Как работает Пенсионный фонд России (ПФР), увеличивший свой штат до 124 000 сотрудников

В этом году Пенсионный фонд России (ПФР) празднует своё тридцатилетие: ещё в 1990 году президент Ельцин решил, что раз в стране выплачивают пенсии, значит, должен быть и специальный фонд, который будет этими пенсиями заведовать. В СССР с расчётом пенсий справлялась методистка из отдела социальной защиты, но за 30 лет ПФР превратился в социального монстра: более 124 тысяч чиновников сидят на шее у нынешних пенсионеров и неплохо себя чувствуют.

Чем конкретно занимаются более 124 тысяч сотрудников ПФР, не знают, похоже, даже в центральном аппарате ведомства. Казалось бы, для начисления пенсий всем категориям пенсионеров есть специальные утверждённые формулы, и при нынешнем развитии технологий с расчётом вполне должна справляться вычислительная техника, а с проверкой документов выходящего на пенсию – например, сотрудница МФЦ. Но тем не менее штат ПФР неуклонно растёт и ширится, а социальный блок Правительства постоянно пытается придать фонду значимости, чтобы подчеркнуть его необходимость.

В 2010 году для этого затеяли налоговую реформу: был отменён удобный для предпринимателей единый социальный налог (ЕСН), вместо которого появились сразу три страховых социальных взноса, а ПФР стал налоговым администратором, получив часть функций налоговой службы.

Новый контролёр

Предприниматели от появления очередного контролирующего органа взвыли, но быстро выяснилось, что сотрудники ПФР совсем не годятся для администрирования: хотя тарифы страховых взносов выросли по сравнению с ЕСН, пенсионщики стали собирать их значительно меньше, чем налоговики. В 2017 году администрирование взносов пришлось снова отдать сотрудникам налоговой службы, но почему-то от этого количество работников ПФР не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось. Если в 2017 году штат ПФР составлял 109 тысяч чиновников, то на 2021 год бюджетом фонда предусмотрено более 124 тысяч штатных единиц. Как и всегда в бюрократии: даже когда количество обязанностей у чиновников снижается, численность последних всё равно растёт.

В итоге штат российского ПФР превышает численность сотрудников, например, шведского, в 122 раза. В следующем году фонд оплаты труда сотрудников ПФР вырастет на 3 процента – до 70,6 млрд рублей, а к 2023 году их зарплаты увеличатся почти на 5 процентов, на что будет направлено более 74 млрд рублей. В среднем каждый такой чиновник получает 40–45 тыс. рублей в месяц. Хотя это средняя по России зарплата, за эти деньги, судя по данным Счётной палаты, пенсионщики не только не перетруждаются, но и немного вредят. Как следует из сведений аудиторов, из-за допускаемых чиновниками ошибок россияне регулярно недополучают пенсии. По итогам проверки 45 пенсионных дел выяснилось, что более чем в половине случаев пенсии были занижены. Каждого пенсионера обсчитали примерно на 100 тыс. рублей.

Владелец дворцов

Возможно, для того чтобы лишний раз подчеркнуть свою солидность и необходимость, ПФР почти в каждом регионе возводит для себя не просто офисные здания, а настоящие дворцы из стекла и бетона. Как правило, самая безвкусная и дорогая из высоких построек в центре крупного города России – это региональное управление ПФР. Чиновников много раз критиковали за любовь к роскоши, но, похоже, ничего поделать с этим нельзя. Да и построены эти дворцы так, что постоянно требуют денег на реконструкцию.

Согласно проекту бюджета ПФР на следующий год, для нужд фонда предполагается построить и отремонтировать здания в десятке регионов России. По смете работы должны стоить более 2,698 млрд рублей. А для отделений фонда в Крыму, Курганской и Свердловской областях создадут новые дворцы общей площадью 9473,8 «квадрата» за 706 млн рублей. Необходимость таких затрат в ПФР объясняют политикой отказа от аренды чужих площадей. Правда, о стоимости текущей аренды чиновники таинственно умалчивают, но уже на начало 2020 года вложения фонда в недвижимость (включая недостроенные объекты) составили более 3,7 млрд рублей.

Печатать и сканировать

Видимо, объёмы и важность осуществляемой во дворцах работы должны подчеркнуть и закупки различной оргтехники. Только этой осенью ПФР потратит более 640 млн рублей на приобретение принтеров и сканеров. В конце октября фонд объявил сразу три аукциона на закупку оргтехники для территориальных органов.

Только лишь в этом году он получит по 12 тысяч новых принтеров и сканеров. То есть по два новых прибора на каждый десяток сотрудников.

И, конечно, деньги на прямой пиар ПФР: очередной тендер на проведение «информационно-разъяснительной кампании» в этом году стоит 260 млн рублей. Исполнитель подряда должен будет запустить рекламу на Первом канале, «России 1», Пятом канале, РЕН ТВ и НТВ. А также на 15 радиостанциях, таких как «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», Comedy Radio и другие. Кроме этого, фонд рассчитывает разместить баннеры на 17 сайтах: на главной странице «Яндекса», где должно быть 150 миллионов показов (охват – всё население России), на сайте РБК (10 миллионов показов). Также исполнитель должен доработать разрабатываемый ПФР сайт, который ориентирован на старшеклассников и студентов и посвящён «вопросам формирования будущей пенсии».

Старшеклассники обязаны знать, что для них готовятся ещё несколько пенсионных реформ, а руководство страны – что без пенсионщиков просто не обойтись.

Тамара Карамазова