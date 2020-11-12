 

Путина просят проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

12.11.2020, 12:43, Разное

В письме отмечается, что организация не раз поднимала эту проблему перед министрами, однако положительного решения так и не было принято. Дело в том, что финансово-экономический блок правительства считает индексацию пенсий работающих россиян нецелесообразной.

Федерация профсоюзов заявила, что такая позиция противоречит Конституции. В правовом акте указано, что система пенсионного обеспечения формируется на основе принципа всеобщности. Кроме того, ежемесячные выплаты должны увеличиваться минимум раз в год.

Шмаков напомнил, что в октябре Путин призвал правительство вновь вернуться к вопросу индексации пенсий работающим гражданам. Глава ФПР также попросил президента решить вопрос с накопленными за предыдущие годы обязательствами перед работающими пенсионерами.

Напомним, индексация пенсий трудящимся россиянам была прекращена в 2016 году. Министр финансов Антон Силуанов назвал “не совсем справедливым” повышение выплат эти группам пенсионеров, так как они получают одновременно и зарплату и пенсию.

Ранее в Госдуме предложили начислять пенсии по рангам. В таком случае у россиян больше не будет вопросов к сумме выплат. Также прозвучала идея возобновить отчисления работников с зарплаты в счет будущей пенсии.



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