 

Из-за вторжения России на Донбасс и в Крым погибли более 13 тыс. человек – представитель Украины при ООН

12.11.2020, 12:40, Новости дня

В результате вторжения России в Крым и на Донбасс более 13 тыс. человек были убиты и почти 30 тыс. ранены. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Юрий Витренко, говорится странице ведомства в Facebook.

Он подчеркнул, что не менее полумиллиона жителей Украины стали вынужденными переселенцами.

Витренко также напомнил, что неосмотрительные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, расположенные на Крымском полуострове, противоречат международному праву и уставу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

“Любые попытки Российской Федерации распространить свою юрисдикцию в соответствии с Соглашением 1985 года между МАГАТЭ и СССР на ядерные объекты и материалы в Автономной Республике Крым и городе Севастополе являются недействительными”, – добавил он.

https://www.facebook.com/UKRinUN/posts/1449136805437254

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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