 

Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из “Города порока” – СМИ

12.11.2020, 12:40, Новости дня

56-летней австралийский актер и режиссер Рассел Кроу был замечен целующимся со своей девушкой 26-летней актрисой Бритни Териот на теннисном корте в Сиднее (Австралия). Фотографии пары обнародовал таблоид The Sun.

На опубликованных снимках Териот запечатлена в топе и короткой юбке, а Кроу вышел на корт в черных шортах и футболке. Таблоид отмечает, что в последнее время пара часто появляется в этом месте, чтобы поиграть в теннис.

Сообщается, что актеры познакомились на съемочной площадке фильма “Город порока” (2013), где Кроу сыграл роль одного их главных героев, а Териот снялась в совместном с ним эпизоде.

Кроу родился в 1964 году. Он известен благодаря ролям в фильмах “Гладиатор”, “Славные парни”, “Свой человек”, “Игры разума”.

С 2003 по 2012 год он был женат на австралийской актрисе Даниэль Спенсер. В браке у пары родилось двое сыновей Чарльз Спенсер-Кроу (2003) и Теннисон Спенсер-Кроу (2006).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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