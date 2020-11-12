 

Санду: Есть у нас такие вещи в опросах, которые сложно понять: Путин пользуется популярностью, но те же люди могут сказать, что они за евроинтеграцию

12.11.2020, 12:40, Новости дня

Президент России Владимир Путин популярен в Молдове, рассказала в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-премьер-министр страны Майя Санду, которая победила в первом туре выборов президента Молдовы. 

“Он пользуется популярностью. Но здесь есть интересные вещи. Потому что в том же опросе мы можем видеть людей, у которых господин Путин пользуется популярностью, и те же самые люди могут сказать, что они за европейскую интеграцию. То есть у нас такие вещи в опросах, которые очень сложно понимать. Но это реальность”, – сказала она. 

Санду отметила, что жители Молдовы чаще смотрят российское телевидение, чем украинцы или белорусы.

“По статистике, которую я видела, молдаване употребляют самое большое количество [российской пропаганды]”, – добавила она. 

Интервью с Санду выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Санду 48 лет. На президентских выборах в Молдове она набрала 36,16% голосов и вышла во второй тур вместе с действующим президентом страны Игорем Додоном, который известен пророссийской позицией (за него проголосовали 32,61% избирателей). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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