 

Ford выпустит новый электрокар на базе Mustang Mach-E

12.11.2020, 12:30, Новости дня

Известный бренд Ford сегодня рассекретит первый электрический фургон Ford E-Transit.

Предложенный экземпляр будет производиться на американском предприятии в Канзас-Сити. Кроме того, ранее неоднократно поступали планы бренда расширять линейку фургонов, которые приобретают широкую популярность на рынке. Кроме того, выход электрической модели Ford E-Transit потребовал инвестиций, которые составили порядка 3,2 млрд долларов..

Также значится, что для выпуска электрического фургона потребовалось создать дополнительные 150 рабочих мест для полного цикла производства. Уже к концу 2021 года планируется начать продажи Ford E-Transit для местного рынка. Пока стоимость электрической новинки удерживается в тайне от публики.



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