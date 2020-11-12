 

Новый спорткар Chevrolet Camaro больше не продается в России

12.11.2020, 12:30, Новости дня

Легендарный спорткар Chevrolet Camaro перестанут продавать на рынке России.

В частности, в компании официально сообщили, что новая модель не будет поставляться на местный рынок. Вместе с тем спорткар Chevrolet Camaro остается самым продаваемым в своем сегменте, опережая конкурентов, однако это не послужило основанием для продолжения поставок. Всего за прошлый год удалось продать 286 моделей Chevrolet Camaro, но в компании не удовлетворены такими показателями спроса.

Следует отметить, что для российского рынка Chevrolet Camaro поставлялся с 2-литровым агрегатом на 238 л.с. мощности, а также с автоматической коробкой передач. Кроме того, началая цена на новый Chevrolet Camaro достигает 3 миллионов рублей. На местном рынке пока остаются в продаже модели Chevrolet Traverse и Chevrolet Tahoe.



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