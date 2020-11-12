 

Тарасов: «Тренер Слуцкий включает мне клипы Бузовой, чтобы разозлить»

12.11.2020, 12:17, Разное

Дмитрий Тарасов, который несколько лет назад развелся с Ольгой Бузовой, до сих пор страдает по поводу слухов о прошлом. Например, футболист признался, что тренер Леонид Слуцкий специально включает в тренажерном зале клипы его экс-супруги, чтобы позлить спортсмена.
По словам Дмитрия Тарасова, в зале «Рубина» он увидел, что по телевизору показывают певческое творчество ведущей «ДОМа-2». Футболист спросил, кто это сделал – и выяснилось, что так над ним решил пошутить тренер команды. При этом спортсмен считает такой подход Леонида Слуцкого «абсолютно нормальными рабочими отношениями».

Над Дмитрием Тарасовым часто подшучивают, так как он был вынужден уехать в Казань, лишившись контракта со столичным ФК. При этом карьера его бывшей супруги после скандального развода резко пошла вверх. Тень на репутацию футболиста легла также из-за бесконечных судебных разбирательств с Ольгой Бузовой. Несмотря на то, что спортсмен уже несколько лет счастлив в браке с Анастасией Костенко и воспитывает двоих детей от нее, прошлый брак его преследует до сих пор.



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